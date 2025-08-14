"Доводили общение до интима": талдыкорганцы платили до 1,5 млн тенге после знакомства в Сети

Жители области Жетісу пострадали от шантажа. Их угрожали обвинить в изнасиловании, требовали деньги из-за "беременности" или связи с якобы несовершеннолетней, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Жетісу пресекли деятельность группы, которая с помощью фальшивых знакомств вымогала деньги у мужчин в Талдыкоргане.

"По данным следствия, в мае 2024 года несколько девушек решили заработать легким, но незаконным способом - с помощью ложных обвинений и угроз распространения порочащих сведений. Для поиска жертв они использовали социальные сети, где знакомились с мужчинами и доводили общение до интимной близости", - рассказали в МВД.

Далее по схеме подключалась сообщница, которая звонила жертве под предлогом, что "подруга плачет" и просила приехать. По данным ведомства, на встрече мужчину шантажировали: угрожали заявить об изнасиловании, если он не заплатит.

Полицейские установили, что у первого потерпевшего выманили 350 тысяч тенге. У второго требовали 2 млн тенге из-за "беременности" и получили более 900 тысяч тенге. Третьему мужчине назначили сумму в 2 млн тенге, но смогли забрать 800 тысяч. У еще одного потерпевшего - 795 тысяч тенге.

"Один из наиболее циничных эпизодов - инсценировка "попытки изнасилования несовершеннолетней". В нем участвовали четверо подозреваемых: одна девушка вступила в интимную связь, а трое, представившись родственниками, потребовали деньги", - сообщили в МВД.

В этом случае добыча составила 800 тысяч тенге. По аналогичным схемам были получены еще 600 тысяч тенге, 1,5 и 1 млн тенге.

"В одном из случаев злоумышленники применили физическую силу, выдавая себя за сотрудников полиции, и забрали 500 тысяч тенге. Всего установлено, что 9 подозреваемых вымогали деньги у 11 мужчин", - уточнили в ведомстве.

Все подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

Ранее стало известно, что полиция раскрыла серию вымогательств в Шымкенте. Преступления совершались под видом свиданий в арендованной для этого квартире. Была задержана группа подозреваемых, состоящая из 2 девушек и 3 парней.

Житель Уральска познакомился с девушкой в Telegram, но после визита к ней в гости пострадал от вымогательства и лишился денег на банковском счету. Дело в том, что в квартиру ворвались трое неизвестных и представились старшими братьями девушки.

А таксист познакомился поближе с пассажиркой, которую вез из Алматы. Его осудили за то, что он угрожал рассказать об общении мужу девушки и требовал деньги за молчание.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.