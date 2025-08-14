"Доводили общение до интима": талдыкорганцы платили до 1,5 млн тенге после знакомства в Сети

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Доводили общение до интима": талдыкорганцы платили до 1,5 млн тенге после знакомства в Сети

      Опубликовано:

      Свидание в квартире
      Девушка и мужчина. Иллюстративное фото: AJ_Watt / Getty Images

      Жители области Жетісу пострадали от шантажа. Их угрожали обвинить в изнасиловании, требовали деньги из-за "беременности" или связи с якобы несовершеннолетней, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Жетісу пресекли деятельность группы, которая с помощью фальшивых знакомств вымогала деньги у мужчин в Талдыкоргане.

      "По данным следствия, в мае 2024 года несколько девушек решили заработать легким, но незаконным способом - с помощью ложных обвинений и угроз распространения порочащих сведений. Для поиска жертв они использовали социальные сети, где знакомились с мужчинами и доводили общение до интимной близости", - рассказали в МВД.

      Далее по схеме подключалась сообщница, которая звонила жертве под предлогом, что "подруга плачет" и просила приехать. По данным ведомства, на встрече мужчину шантажировали: угрожали заявить об изнасиловании, если он не заплатит.

      Полицейские установили, что у первого потерпевшего выманили 350 тысяч тенге. У второго требовали 2 млн тенге из-за "беременности" и получили более 900 тысяч тенге. Третьему мужчине назначили сумму в 2 млн тенге, но смогли забрать 800 тысяч. У еще одного потерпевшего - 795 тысяч тенге.

      "Один из наиболее циничных эпизодов - инсценировка "попытки изнасилования несовершеннолетней". В нем участвовали четверо подозреваемых: одна девушка вступила в интимную связь, а трое, представившись родственниками, потребовали деньги", - сообщили в МВД.

      В этом случае добыча составила 800 тысяч тенге. По аналогичным схемам были получены еще 600 тысяч тенге, 1,5 и 1 млн тенге.

      "В одном из случаев злоумышленники применили физическую силу, выдавая себя за сотрудников полиции, и забрали 500 тысяч тенге. Всего установлено, что 9 подозреваемых вымогали деньги у 11 мужчин", - уточнили в ведомстве.

      Все подозреваемые задержаны и заключены под стражу.

      Ранее стало известно, что полиция раскрыла серию вымогательств в Шымкенте. Преступления совершались под видом свиданий в арендованной для этого квартире. Была задержана группа подозреваемых, состоящая из 2 девушек и 3 парней.

      Житель Уральска познакомился с девушкой в Telegram, но после визита к ней в гости пострадал от вымогательства и лишился денег на банковском счету. Дело в том, что в квартиру ворвались трое неизвестных и представились старшими братьями девушки.

      А таксист познакомился поближе с пассажиркой, которую вез из Алматы. Его осудили за то, что он угрожал рассказать об общении мужу девушки и требовал деньги за молчание.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.