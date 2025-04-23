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Эзотерика

Таксист по пути из Алматы познакомился с пассажиркой поближе, а потом угрожал рассказать об этом ее мужу

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Мужчина и женщина в автомобиле держатся за руки
Мужчина и женщина в авто. Иллюстративное фото: Westend61 / Getty Images

Таксист познакомился поближе с пассажиркой. Его осудили за то, что он угрожал рассказать об общении мужу девушки и требовал деньги за молчание, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

Как сообщается в Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в вымогательстве с угрозой распространения сведений личного характера (ч.1 ст.194 УК РК) рассмотрели в Ескельдинском районном суде области Жетісу.

Выяснилось, что в январе текущего года подсудимый, оказывая услуги такси, вез пассажиров из Алматы. По пути в село Карабулак между подсудимым и потерпевшей завязалось общение.

"После высадки других пассажиров, не доезжая до населенного пункта, они решили познакомиться поближе, после чего у подсудимого возник преступный умысел, направленный на совершение вымогательства.

Для осуществления задуманного спустя несколько дней подсудимый направил потерпевшей сообщение в мессенджере WhatsApp с угрозой передать ее супругу записи видеорегистратора, предположительно, фиксирующие их общение", - установил суд.

Согласно версии обвинения, в обмен за неразглашение он потребовал 50 тысяч тенге. Опасаясь огласки, потерпевшая перевела указанную сумму. Однако, по материалам дела, впоследствии мужчина повторно выдвинул требование о передаче денег.

После этого девушка обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали при получении денег.

В ходе судебного разбирательства подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся и ходатайствовал о назначении наказания, не связанного с изоляцией от общества.

Суд учел смягчающие вину обстоятельства - признание вины и раскаяние в содеянном.

Мужчину признали виновным по ч.1 ст.194 УК РК. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля и обязательным прохождением 100 часов общественных работ.

В счет возмещения морального вреда в пользу потерпевшей с подсудимого взыскали 200 тысяч тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.194 УК РК вымогательство наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (более 15,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее житель Уральска познакомился с девушкой в Telegram, но после визита к ней в гости пострадал от вымогательства и лишился денег на банковском счету. Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемых, в том числе девушку, задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238627-taksist-po-puti-iz-almaty-poznakomilsya-s-passazhirkoy-poblizhe-a-potom-ugrozhal-rasskazat-ob-etom-ee-muzhu/