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Эзотерика

Жителя Уральска заманили в "ловушку" под видом свидания с девушкой (видео)

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Задержание в Уральске
Задержание. Фото: polisia.kz

Житель Уральска познакомился с девушкой в Telegram, но после визита к ней в гости пострадал от вымогательства и лишился денег на банковском счету, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Западно-Казахстанской области задержали группу молодых людей, подозреваемых в вымогательстве денег у жителя Уральска.

По предварительным данным, мужчина познакомился с девушкой через Telegram-канал сайта знакомств. После непродолжительного общения она пригласила его на свидание к себе домой, на что он согласился. Однако вскоре в ее квартиру ворвались трое неизвестных.

"Представляясь старшими братьями девушки, они вывели потерпевшего на улицу и начали угрожать физической расправой, требуя деньги. Испугавшись, мужчина отдал сотовый телефон одному из нападавших, который тут же перевел деньги через мобильное приложение на свой банковский счет", - рассказали в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех подозреваемых в участии в преступной схеме. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства.

"Среди пятерых задержанных - четверо студентов колледжей Уральска. Одна из них - та самая девушка, организовавшая "ловушку" под видом свидания", - уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы продолжают расследование и напоминают гражданам о необходимости проявлять осторожность при виртуальном общении.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау у таксиста требовали деньги, угрожая физической расправой. Группу подозреваемых задержали с поличным после передачи требуемой суммы. Двое из подозреваемых уже привлекались к уголовной ответственности.

А в Алматы полицейские задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на мужчину. Потерпевший пришел в указанную ему квартиру после знакомства в Сети и там лишился крупной суммы денег.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238621-zhitelya-uralska-zamanili-v-lovushku-pod-vidom-svidaniya-s-devushkoy-video/