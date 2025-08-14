Купили коттедж и авто: осуждена кызылординка из мониторинговых групп при акимате (видео)
В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении более 88 млн тенге у предпринимателей, оказывающих услуги через платформу "Даму бала", предназначенные для поддержки детского спорта и творчества, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу, расследование проведено Департаментом АФМ по Кызылординской области.
"Следствием установлено, что одна из участниц, входившая в состав мониторинговых групп при акимате, используя свое служебное положение, совместно с сообщницей предлагала предпринимателям за вознаграждение "урегулировать" результаты проверок.
В результате ими получено более 88 млн тенге, часть из которых направлена на приобретение коттеджа и автомашины", - рассказали в ведомстве.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Приговором суда женщина признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с конфискацией имущества. Ее сообщница приговорена к 5 годам лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, в ноябре 2024 года в АФМ сообщали, что в Кызылорде начато досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций. На тот момент женщину подозревали в получении через доверенных лиц более 55 млн тенге у 81 субъекта предпринимательства, оказывающего услуги по платформе "Даму бала", за исключение нарушений из актов проверки. Судом в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Также ранее в АФМ рассказали, что в Алматы арестованы четыре человека, которых подозревают в махинациях при участии в государственных закупках в сфере строительства. Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге.
