АФМ: Подозреваемые в махинациях при тендерах "заработали" 664 млн тенге
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В Алматы арестовали четверых человек, подозреваемых в махинациях при участии в государственных закупках в сфере строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.
Как установило следствие, с 2021 по 2024 год подозреваемые, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.
"За предоставление подобных услуг организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс. до 1,5 млн тенге", - говорится в сообщении.
Общая сумма извлеченного незаконного дохода, по данным ведомства, превысила 664 млн тенге. На эти деньги подозреваемые приобрели 11 автомобилей, 5 жилых домов и 7 земельных участков, считают в агентстве.
По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.
Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор.
Следствие продолжается.
Напомним, ранее в АФМ сообщали о возбуждении уголовного дела против супругов из Астаны. Пару подозревают в том, что собранные на лечение сына деньги они потратили на дорогие машины и ставки.
А до этого сотрудники агентств провели обыски в Шымкенте и пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold. Ущерб по делу составил более полумиллиарда тенге, задержаны несколько человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2271861-mahinacii-na-70-mlrd-v-tenderah-afm-zaderzhalo-chetveryh-chelovek-v-almaty/
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