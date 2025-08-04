АФМ: Подозреваемые в махинациях при тендерах "заработали" 664 млн тенге

В Алматы арестовали четверых человек, подозреваемых в махинациях при участии в государственных закупках в сфере строительства, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как установило следствие, с 2021 по 2024 год подозреваемые, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.

"За предоставление подобных услуг организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 500 тыс. до 1,5 млн тенге", - говорится в сообщении.

Общая сумма извлеченного незаконного дохода, по данным ведомства, превысила 664 млн тенге. На эти деньги подозреваемые приобрели 11 автомобилей, 5 жилых домов и 7 земельных участков, считают в агентстве.

По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.

Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее в АФМ сообщали о возбуждении уголовного дела против супругов из Астаны. Пару подозревают в том, что собранные на лечение сына деньги они потратили на дорогие машины и ставки.

А до этого сотрудники агентств провели обыски в Шымкенте и пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold. Ущерб по делу составил более полумиллиарда тенге, задержаны несколько человек.

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