Члена нескольких общественных организаций поместили под домашний арест в Кызылорде

Досудебное расследование по факту мошенничества в отношении члена нескольких общественных организаций начали в Кызылординской области, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, гражданка подозревается в получении через доверенных лиц более 55 млн тенге у 81 субъекта предпринимательства за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства, оказывающих услуги по платформе "Даму бала".

"Так, выявлено несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции", - уточнили в АФМ.

По данному факту ведется расследование. Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения разглашению не подлежат.

Ранее стало известно, что департаментом АФМ по Алматинской области подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере руководитель общественного объединения "Шаңырақ" Алмасбек Садырбай. Мужчину задержали.

Также двум блогерам вынесли приговор в Туркестанской области. Их обвинили в групповом и неоднократном вымогательстве у руководителей отделения скорой помощи сельской больницы и школ.