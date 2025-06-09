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День рождения закончился избиением соседа в Кызылординской области

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Мужчина угрожает
Мужчина. Иллюстративное фото: nito100 / Getty Images

В Кызылординской области местного жителя оштрафовали за причинение легкого вреда здоровью соседу после празднования дня рождения родственницы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.1 ст.108-1 УК РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) рассмотрел Кармакшинский районный суд.

Выяснилось, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на празднование дня рождения к сестре своей супруги.

"После застолья он направился к соседнему дому, перелез через забор и, когда навстречу вышел хозяин дома, дважды нанес удары ему по глазам, причинив ему умышленный легкий вред здоровью, затем скрылся с места происшествия", - установил суд.

По заключению экспертизы потерпевшему был причинен вред здоровью легкой степени.

Приговором суда подсудимого признали виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 50 МРП - 196 660 тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.108-1 УК РК умышленное причинение легкого вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Ранее в Павлодаре между мужчинами, распивавшими алкоголь, произошел конфликт, который завершился дракой. В результате потасовки никто не пострадал. Всех участников драки задержали и доставили в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253615-den-rozhdeniya-zakonchilsya-izbieniem-soseda-v-kyzylordinskoy-oblasti/