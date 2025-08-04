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      Следы пролитого бензина обнаружили возле авто акмолинца после его конфликта с соседом

      Опубликовано:

      Попытка поджога авто
      Мужчина с зажигалкой. Иллюстративное фото: AndreyPopov / Getty Images

      В Акмолинской области начали расследование по факту умышленного поджога. В преступлении подозревают соседа, с которым у владельца авто был конфликт, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 августа в отдел полиции Атбасарского района поступила информация о попытке поджога автомобиля.

      Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что неизвестный попытался поджечь автомобиль Audi 100, принадлежащий местному жителю.

      "Вокруг машины были следы пролитого бензина. Пострадавший успел самостоятельно потушить пламя, предотвратив распространение огня и более серьезные последствия", - рассказали в ДП Акмолинской области.

      По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

      В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого - 36-летнего соседа потерпевшего.

      "Выяснилось, что за недолгое время до происшествия между ними произошел словесный конфликт. В настоящее время его причастность к инциденту проверяется", - отметили в ведомстве.

      Назначены соответствующие экспертизы.

      Добавим, что по п.1 ч.2 ст.202 УК РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, наказывается штрафом в размере от 3 тыс. до 7 тыс. МРП (от 11,8 до 27,5 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

      Ранее в Бостандыкском районе Алматы произошло возгорание автомобилей Mercedes-Benz и Toyota Camry, которые находились на территории ЖК "Аэлита". Переход огня с моторного отсека в салоны обеих машин пожарные не допустили.

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