Около 12 млн тенге вывели со счетов двух казахстанок

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Около 12 млн тенге вывели со счетов двух казахстанок

      Опубликовано:

      Женщина держит карту в руках
      Женщина с картой. Иллюстративное фото: pexels.com

      В Костанайской области выявили трех 15-летних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты в WhatsApp телефонным мошенникам, из-за чего две женщины лишились около 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, используя аккаунты подростков, злоумышленники обманули двух жительниц Костаная на 11 млн 950 тысяч тенге.

      По классической схеме жертвам звонили, представлялись знакомыми или сотрудниками организаций и просили продиктовать код из SMS.

      Получив доступ к аккаунтам, мошенники вывели деньги с банковских счетов потерпевших. Ведется следствие, в ходе которого действиям подростков дадут правовую оценку.

      Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности их родителей.

      В полиции напоминают, что мошенники нередко создают поддельные аккаунты в мессенджерах и соцсетях, чтобы войти в доверие к жертвам и похитить их средства. Правоохранители призывают родителей внимательнее следить за онлайн-активностью детей, рассказывать им о рисках и последствиях сомнительных "заработков".

      В мае этого года в мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов - для дропперов предложили наказание в рамках УК РК.

      В июле Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением в связи с тем, что за "дропперство" (передачу своих банковских карт, счетов, персональных данных) вводится уголовная ответственность. В ведомстве отметили, что в сенате парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст.232-1 УК). За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.