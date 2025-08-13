Около 12 млн тенге вывели со счетов двух казахстанок

В Костанайской области выявили трех 15-летних жителей Житикары, которые продавали свои аккаунты в WhatsApp телефонным мошенникам, из-за чего две женщины лишились около 12 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, используя аккаунты подростков, злоумышленники обманули двух жительниц Костаная на 11 млн 950 тысяч тенге.

По классической схеме жертвам звонили, представлялись знакомыми или сотрудниками организаций и просили продиктовать код из SMS.

Получив доступ к аккаунтам, мошенники вывели деньги с банковских счетов потерпевших. Ведется следствие, в ходе которого действиям подростков дадут правовую оценку.

Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности их родителей.

В полиции напоминают, что мошенники нередко создают поддельные аккаунты в мессенджерах и соцсетях, чтобы войти в доверие к жертвам и похитить их средства. Правоохранители призывают родителей внимательнее следить за онлайн-активностью детей, рассказывать им о рисках и последствиях сомнительных "заработков".

В мае этого года в мажилисе во втором чтении рассмотрели нормы по оптимизации Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов - для дропперов предложили наказание в рамках УК РК.

В июле Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением в связи с тем, что за "дропперство" (передачу своих банковских карт, счетов, персональных данных) вводится уголовная ответственность. В ведомстве отметили, что в сенате парламента проходит процедуру одобрения законопроект, которым предусматривается уголовная ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение (ст.232-1 УК). За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.