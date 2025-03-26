Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Акмолинка оставила свои анкетные данные и потеряла 5,6 млн тенге

Опубликовано:

Грустная женщина с телефоном
Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: Kunlathida Petchuen / Getty Images

Жительница Акмолинской области лишилась более 5,6 млн тенге, когда поверила рекламе в Instagram об инвестициях и оставила свои анкетные данные, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, факт интернет-мошенничества расследуют в Акмолинской области.

24 января 2025 года в управление полиции Степногорска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. По показаниям потерпевшей, неизвестные лица завладели ее деньгами на сумму 5 650 000 тенге.

Женщина сообщила, что неоднократно слышала и видела предупреждения о мошеннических схемах - в интернете, на рекламных баннерах и от знакомых.

"Однако в сентябре 2024 года в приложении Instagram она наткнулась на рекламу инвестиционной платформы. Перейдя по ссылке, она оставила свои анкетные данные", - отметили в ДП Акмолинской области.

В дальнейшем ежедневно женщине начали поступать звонки с неизвестных номеров, которые она блокировала.

Однако 16 декабря 2024 года с ней связался мужчина, представившийся менеджером торговой фирмы.

"Под предлогом помощи в инвестициях он завладел доверием потерпевшей и передал контакт другого "специалиста". По их указанию потерпевшая оформила два кредита на общую сумму почти 4 миллиона тенге и совершила переводы на подставные счета мошенников", - рассказали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников.

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области хотел заработать на инвестициях, взял кредит на 6 млн тенге, но потерял все деньги. По данному факту полицейские начали досудебное расследование и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

А житель Туркестанской области лишился 1,5 млн тенге, поверив в обещание увеличить вложенные деньги, которое он увидел в TikTok. Расследование уголовного дела привело к результату: все похищенные средства были полностью возвращены.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2230641-akmolinka-ostavila-svoi-anketnye-dannye-i-poteryala-5-6-mln-tenge/