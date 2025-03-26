Акмолинка оставила свои анкетные данные и потеряла 5,6 млн тенге

Жительница Акмолинской области лишилась более 5,6 млн тенге, когда поверила рекламе в Instagram об инвестициях и оставила свои анкетные данные, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, факт интернет-мошенничества расследуют в Акмолинской области.

24 января 2025 года в управление полиции Степногорска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. По показаниям потерпевшей, неизвестные лица завладели ее деньгами на сумму 5 650 000 тенге.

Женщина сообщила, что неоднократно слышала и видела предупреждения о мошеннических схемах - в интернете, на рекламных баннерах и от знакомых.

"Однако в сентябре 2024 года в приложении Instagram она наткнулась на рекламу инвестиционной платформы. Перейдя по ссылке, она оставила свои анкетные данные", - отметили в ДП Акмолинской области.

В дальнейшем ежедневно женщине начали поступать звонки с неизвестных номеров, которые она блокировала.

Однако 16 декабря 2024 года с ней связался мужчина, представившийся менеджером торговой фирмы.

"Под предлогом помощи в инвестициях он завладел доверием потерпевшей и передал контакт другого "специалиста". По их указанию потерпевшая оформила два кредита на общую сумму почти 4 миллиона тенге и совершила переводы на подставные счета мошенников", - рассказали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию преступников.

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области хотел заработать на инвестициях, взял кредит на 6 млн тенге, но потерял все деньги. По данному факту полицейские начали досудебное расследование и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

А житель Туркестанской области лишился 1,5 млн тенге, поверив в обещание увеличить вложенные деньги, которое он увидел в TikTok. Расследование уголовного дела привело к результату: все похищенные средства были полностью возвращены.