Водитель выбросил ружье во время полицейской погони в Жамбылской области (видео)
Опубликовано:
В Сарысуском районе Жамбылской области после погони задержали водителя. Его подозревают в перевозке незарегистрированного оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, во время патрулирования в городе Жанатас сотрудники полиции заметили автомобиль Audi.
"Поведение водителя вызвало подозрения. На законное требование об остановке он не отреагировал и попытался скрыться", - рассказали в ДП Жамбылской области.
Полицейские оперативно начали преследование, в ходе которого автомобиль был остановлен, а водителя задержали.
"Во время погони правонарушитель попытался избавиться от подозрительного предмета. Однако сотрудники своевременно заметили эти действия и обнаружили обрез двуствольного ружья 16 калибра", - уточнили в ведомстве.
По данному факту начато досудебное расследование. Изъятое оружие направили на экспертизу. Мужчина проверяется на причастность к возможным преступлениям.
