Жителя ЗКО обязали выплатить почти 442 млн тенге

Почти 442 млн тенге должен выплатить по решению суда житель ЗКО, которого признали виновным в приобретении, хранении и перевозке рогов сайги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело рассмотрел суд района Байтерек Западно-Казахстанской области. Казахстанца признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке рогов сайги с причинением государству ущерба в особо крупном размере.

"Гражданин, несмотря на введенный запрет на пользование дериватов (рогов сайги), находясь на территории Бокейординского района незаконно приобрел, хранил и перевозил рога в количестве 291 штука. Тем самым ущерб государству составил 429 079 500 тенге", - установил суд.

Подсудимый вину признал, но с посчитанной суммой ущерба не согласился.

Суд признал казахстанца виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы без конфискации имущества. Мужчину лишили права заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Суд применил к мужчине Закон "Об амнистии в связи с 30-летием Конституции Республики Казахстан" и сократил срок наказания на одну пятую часть.

"Также с подсудимого в пользу государства взыскан ущерб, причиненный уголовным правонарушением, в размере 429 079 500 тенге и 1% государственной пошлины от взысканной суммы ущерба в размере 12 872 385 тенге", - отметили в суде.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Текели в одной из машин обнаружили больше 300 рогов сайгака. По подозрению в незаконном сбыте рогов задержали жителя Темиртау. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила 539 млн 667 тыс. тенге.

В июне этого года сообщалось, что сотни тысяч сайгаков оккупировали 350 тыс. гектаров засеянных полей Нуринского района Карагандинской области. Фермеры боялись остаться без урожая.

В июле в Казахстане для голосования допустили петицию, авторы которой призвали руководство Министерства экологии РК разрешить "национальную охоту" на сайгаков.

В Западно-Казахстанской области уже официально начались работы по регулированию численности сайгаков, которые продлятся до 30 ноября.

