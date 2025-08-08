Чиновника впервые наказали в Казахстане за ложную информацию

В ВКО главу отдела земельных отношений оштрафовали за размещение ложной информации на интернет-странице госоргана. Это единственный случай в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, анализ прокуратуры района Самар Восточно-Казахстанской области выявил факт размещения руководителем районного отдела земельных отношений недостоверной информации о свободных земельных участках на официальном интернет-ресурсе ГУ "Аппарат акима района Самар".

Как выяснилось, на сайте аппарата акима района указаны недостоверные заниженные сведения о наличии свободных сенокосных угодий площадью 180,34 га и пастбищ площадью 30,62 га.

Тогда как, согласно сведениям филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", по ВКО площадь сенокосов в районе Самар составляет 193,4 га, пастбищ - 30,0 га.

По данному факту прокуратура района в отношении должностного лица возбудила дело об административном правонарушении по статье "Распространение ложной информации государственным органом" (ч.1 ст.456-2 КоАП РК).

25 июня 2025 года постановлением суда района Самар руководителя отдела земельных отношений признали виновным в совершении указанного административного правонарушения.

Ему назначили наказание в виде административного штрафа в размере 117 960 тенге. Судебный акт уже вступил в законную силу.

По данным надзорного органа, в Казахстане на текущий момент это - единственный факт привлечения должностного лица к административной ответственности по ч.1 ст.456-2 КоАП за размещение ложной информации на интернет-ресурсе обладателя информации.

"Прокуратура Восточно-Казахстанской области будет и впредь принимать комплексные меры по обеспечению законности и недопущению распространения государственными органами недостоверной информации, вводящей в заблуждение население", - отметили в ведомстве.

Отметим, что в соответствии с ч.1 ст.456-2 КоАП РК размещение, распространение ложной информации в масс-медиа, на интернет-ресурсе обладателя информации, на интернет-портале открытых данных или иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства, некоммерческие организации - в размере 30 МРП (117 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 50 МРП (196 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 100 МРП (393 200 тенге).

