Сотрудников психбольницы осудили в Шымкенте за изнасилование пациенток

В Шымкенте вынесли приговор в отношении двух сотрудников психбольницы, обвиняемых в изнасиловании пациенток, одна из которых оказалась несовершеннолетней, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении двух подсудимых по обвинению в изнасиловании, то есть в половом сношении в отношении малолетней, лицом при выполнении служебных обязанностей (п.1 ч.3-1 ст.120 УК), рассмотрел в закрытом порядке специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента.

Подсудимые работали санитарами-контролерами в женском отделении №3 "Психического центра здоровья" в Туркестанской области.

"В середине июля 2024 года при выполнении своих служебных обязанностей, неоднократно, пользуясь тем, что потерпевшие не могут оказать им активное сопротивление, находясь в беспомощном состоянии, в комнате для просмотра телевизора и на площадке, ведущей к уличной лестнице, изнасиловали двух пациенток, одна из которых на тот момент была несовершеннолетней и не отдавала отчет своим действиям", - установил суд.

Произошедшее подтверждалось показаниями потерпевших и их законных представителей.

Прокурор просил назначить каждому подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Потерпевшие и их представители просили назначить строгое наказание, а подсудимые - оправдать в связи с недоказанностью вины.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у обоих подсудимых несовершеннолетних детей (у одного двоих, у другого - шестерых). Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Суд признал обоих подсудимых виновными. Каждому из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

В пользу каждой из потерпевших взыскано по 10 млн тенге морального вреда, а также в пользу одной из потерпевших взысканы расходы по оплате услуг адвоката в сумме 600 тыс. тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Добавим, что по п.1 ч.3-1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении несовершеннолетней, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 17 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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