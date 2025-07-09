Военнослужащего подозревают в изнасиловании астанчанки

В Сети распространяется информация об изнасиловании женщины в Астане, а подозреваемый предположительно - военнослужащий. В Департаменте полиции Астаны сообщили о начале расследования, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале EGOV.PRESS появилась информация об изнасиловании на территории военного городка в Астане. Сообщается, якобы военнослужащий в звании полковника изнасиловал сотрудницу частной компании.

За комментарием корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции Астаны. Там факт изнасилования подтвердили, однако личность подозреваемого не уточняется.

"По факту заявления 47-летней жительницы столицы начато досудебное расследование. Мужчина, знакомый заявительницы, установлен и доставлен в полицию", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на данный момент выясняются обстоятельства происшествия.

Напомним, согласно статье 120 УК РК "Изнасилование", изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее в Шымкенте вынесли приговор в отношении двух сотрудников психбольницы, обвиняемых в изнасиловании пациенток, одна из которых оказалась несовершеннолетней.

До этого в Алматы задержали подозреваемого в изнасиловании сотрудницы ночного заведения - ранее девушка сообщила о факте изнасилования в социальных сетях.

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