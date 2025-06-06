Руководителя ночного заведения в Алматы подозревают в изнасиловании сотрудницы (видео)

В Алматы задержан подозреваемый в изнасиловании сотрудницы ночного заведения - ранее девушка сообщила о факте изнасилования в социальных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Информация о факте изнасилования и задержании подозреваемого опубликована в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы. Сообщается, что в результате мониторинга социальных сетей была выявлена видеопубликация, в которой гражданка, представившаяся Елисеем, сообщила о факте изнасилования в одном из ночных заведений города.

"По данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность потерпевшей, которая обратилась с заявлением в полицию.

Задержан 29-летний подозреваемый - руководитель указанного заведения. Он водворен в изолятор временного содержания, проводятся необходимые следственные действия", - отмечается в сообщении полиции.

Ведомство сообщает также, что следствие даст правовую оценку действиям подозреваемого, в том числе с учетом заявленных обстоятельств. Ход досудебного расследования находится на контроле руководства ДП Алматы.

Прошлым летом мы писали, что жительница Алматы сообщила об изнасиловании. По словам потерпевшей, вечером на улице она потеряла сознание, а пришла в себя в чужой квартире рядом с незнакомым мужчиной.

Также в прошлом году в Алматы вынесли приговор в отношении охранника бара, изнасиловавшего посетительницу заведения. Его приговорили к 8 годам и 1 месяцу тюрьмы.

Согласно статье 120 УК РК "Изнасилование", изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Согласно статье 121 УК РК, насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам, - наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет. При этом статья 191 УК РК предполагает, что грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.