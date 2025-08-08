Убийство пары в Алматинской области: стали известны подробности (видео)

Накануне в полиции Алматинской области сообщили о двойном убийстве в регионе. Как оказалось, убили супругов, а подозревают в преступлении их соседа, передает сайт телеканала КТК.

Трагедия произошла в Талгарском районе.

По данным телеканала, обугленные тела престарелых мужа и жены нашли в их собственном доме. Там же криминалисты обнаружили следы крови.

В жестокой расправе подозревают соседа. Мужчину объявили в розыск.

"У нас соседи есть там тоже через пару домов. Что он их обокрал, делал много краж. У меня даже мама говорит, что он всегда воровал. Но никогда не убивал. Это вот первое убийство его.

Слышала, что их подожгли, что раздели. Прям сильного дыма не было. Ну, наверное, просто не увидели. Потому что сосед дядя Денис, наверное, быстро потушил, и все", - поделилась местная жительница Элина Герасименко.

Сообщается, что пара жила вдвоем и занималась разведением цветов.

По предварительным данным, злоумышленник проник в дом, когда пенсионеры спали. 79-летний хозяин получил множество ножевых ранений, а его 76-летняя супруга умерла от удушья. На телах погибших правоохранители обнаружили гематомы и следы побоев.

Родные предполагают, злоумышленник сначала убил, а затем похитил деньги и золотые украшения. А чтобы скрыть следы преступления, поджег комнату. Соседи ничего не слышали, говорят, заметили неладное, когда из окон пошел дым.

О подозреваемом известно не много. Ему 38 лет. Он вышел на свободу всего несколько дней назад, отсидев срок за кражу. Теперь его вновь разыскивают.

В полиции подтвердили, что сейчас разыскивают мужчину.

Источник: КТК

