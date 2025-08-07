Двойное убийство произошло в Алматинской области

В Алматинской области расследуется двойное убийство пенсионеров, произошедшее в селе Панфилово. Подозреваемого разыскивают, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту убийства двух пожилых жителей Талгарского района возбуждено уголовное дело.

"Личность подозреваемого установлена. Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание", - уточнили в ДП Алматинской области.

В ведомстве отметили, что создана специальная следственно-оперативная группа - в ней задействованы наиболее опытные сотрудники.

Ранее в Сети появилась информация, что в Алматы мужчина жестоко убил своего тестя. В департаменте полиции города подтвердили факт убийства и сообщили, что подозреваемого задержали "по горячим следам".

В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который совершил убийство бывшей девушки, после чего надругался над телом умершей, а затем вместе со знакомым избавился от него.

В Костанайской области семейная ссора обернулась двойным убийством. Задержан 45-летний житель поселка Карабалык, подозреваемый в совершении преступления.

