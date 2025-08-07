Двойное убийство произошло в Алматинской области
В Алматинской области расследуется двойное убийство пенсионеров, произошедшее в селе Панфилово. Подозреваемого разыскивают, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту убийства двух пожилых жителей Талгарского района возбуждено уголовное дело.
"Личность подозреваемого установлена. Ведется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на его задержание", - уточнили в ДП Алматинской области.
В ведомстве отметили, что создана специальная следственно-оперативная группа - в ней задействованы наиболее опытные сотрудники.
