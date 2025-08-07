Ставили авто на учет: предполагаемая ОПГ действовала на западе Казахстана

В Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему "Автопоиск", осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи)", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, регистрация проводилась на территории Актобе, Атырау и в Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур.

Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.

Судом в отношении предполагаемых организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В прошлом году в АФМ рассказали о схеме, по которой в Казахстан нелегально завозили небезопасный транспорт, заменяя ему год выпуска. По фактам, выявленным в 2022-2023 годах, были начаты 23 досудебных расследования, предварительный ущерб бюджету составил 14,3 млрд тенге. 59 должностных лиц спецЦОНов и работники госорганов проверялись на причастность к преступлениям.

Например, досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию было начато департаментом АФМ по Костанайской области. С санкции суда был наложен арест на вышеуказанные автомашины, а также имущество подозреваемых на сумму около 1 млрд тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.