Жительницу Кызылорды лишили свободы из-за пропаганды терроризма в TikTok

В Кызылорде 39-летнюю женщину осудили за возбуждение религиозной розни и пропаганду терроризма с помощью интернета, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области, женщина являлась сторонницей деструктивного религиозного течения и распространяла в социальной сети TikTok радикальные аудио- и видеоматериалы религиозного характера, пропагандирующие терроризм.

Женщину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по противодействию экстремизму областного департамента полиции и ДКНБ.

"В отношении нее проводилось расследование по статьям 174 и 256 Уголовного кодекса Республики Казахстан, с назначением соответствующих экспертиз. В ходе судебного разбирательства гражданка признана виновной, в результате приговором Кызылординского городского суда она приговорена к 7 годам лишения свободы", - сообщили в ДП региона.

Наказание за пропаганду терроризма в Казахстане

Согласно ст.256 УК РК:

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от 5 до 9 лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Наказание за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни в Казахстане

Согласно ст.174 УК РК:

1. Умышленные действия, направленные на разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни, на оскорбление национальной чести и достоинства либо религиозных чувств граждан, а равно пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, сословной, национальной, родовой или расовой принадлежности, если эти деяния совершены публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, а равно путем изготовления или распространения литературы или иных носителей информации, пропагандирующих социальную, национальную, родовую, расовую, сословную или религиозную рознь, наказываются штрафом в размере от 2 000 МРП (7,8 млн тенге) до 7 000 МРП (27,5 млн тенге) либо ограничением свободы на срок от 2 до 7 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же действия, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или неоднократно или соединенные с насилием либо угрозой его применения, а равно совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, в том числе с использованием средств, полученных от иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо повлекшие тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в апреле сообщалось, что с начала этого года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 34 человека.

В прошлом году в Комитете национальной безопасности рассказали о приговоре, вынесенном жителю Восточно-Казахстанской области, по обвинению в пропаганде терроризма. Решением суда ему определено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Еще восемь жителей Астаны осудили за занятие террористической деятельностью - их приговорили к лишению свободы сроком от 7 до 20 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.