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Хотели построить теократическое государство в Казахстане: восемь астанчан осудили за терроризм

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Колючая проволока
Тюрьма. Иллюстративное фото: Rizky Panuntun / Getty Images

Восемь жителей Астаны осудили за занятие террористической деятельностью - их приговорили к лишению свободы сроком от 7 до 20 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы.

Как отметили в ведомстве, участники террористической группы обсуждали переселение в зону боевых действий в Сирии и необходимость установления теократического строя правления в Казахстане.

В надзорном органе подчеркнули, что руководитель этой группы организовал финансирование террористической организации, ведущей боевые действия в Сирии.

Приговор вступил в законную силу.

"Прокуратура города Астаны предостерегает граждан от посещения мест и интернет-сайтов, пропагандирующих радикальные идеи в исламе", - говорится в сообщении.

Отметим, в Астане ранее была нейтрализована радикальная религиозная ячейка. Сообщалось, что восемь ее членов подозреваются в создании террористической группы, пропаганде и финансировании терроризма, а также иных преступлениях.

Напомним, что 1 апреля 2024 года в Актау Комитетом национальной безопасности был предотвращен теракт: при координации органов прокуратуры по подозрению в приготовлении к акту терроризма был задержан местный житель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2102639-hoteli-postroit-teokraticheskoe-gosudarstvo-v-kazahstane-vosem-astanchan-osudili-za-terrorizm/

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