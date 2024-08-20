Казахстанца на основании материалов КНБ отправили в колонию на 7 лет

В Комитете национальной безопасности рассказали о приговоре, вынесенном жителю Восточно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным официального Telegram-канала КНБ РК, 14 августа текущего года на основании материалов КНБ апелляционным судом Восточно-Казахстанской области вынесен приговор по обвинению одного из местных жителей в пропаганде терроризма.

Установлено, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих лиц к участию в террористической деятельности за рубежом.

Решением суда ему определено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

С начала года за преступления террористического характера по оперативным материалам КНБ осуждены к различным срокам наказания 38 человек.

Наказание за пропаганду терроризма в Казахстане

Согласно ст.256 УК РК:

1. Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания наказываются лишением свободы на срок от пяти до девяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.