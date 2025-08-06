Житель Шымкента организовал петушиные бои и оказался на скамье подсудимых

В Шымкенте местный житель организовал площадку для проведения петушиных боев, но его обвинили в вовлечении людей в азартные игры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда города.

В Шымкенте рассмотрено дело в отношении Т., которого обвиняли в правонарушении по статье "Участие, вовлечение или допуск к азартным играм" в рамках КоАП.

"15 июня 2025 года в Шымкенте, в неустановленном месте, без соответствующего разрешения, организовал площадку для проведения петушиных боев. Вина подсудимого доказана протоколом административного правонарушения, объяснительными свидетелей и видеозаписью с места правонарушения.

В суде правонарушитель Т., признал свою вину, раскаялся, указал, что не знал требований закона, пообещав больше не повторять подобные противоправные действия, просил суд не применять строгого наказания", - сказано в сообщении.

Суд признал Т. виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 550 480 тенге, с конфискацией игровых принадлежностей, денег, вещей и иных ценностей.

Ранее мы писали, что петушиные бои в Алматинской области сняли на видео очевидцы, тогда в дело также вмешались правоохранители.

Также сообщалось, что в Алматы лишили свободы двоих жителей города, которые организовали азартные игры и проводили их в TikTok.

Ранее мы писали, что по 4 года лишения свободы получили двое жителей столицы, организовывавших азартные игры в TikTok.

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