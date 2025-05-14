Житель ВКО срезал электронный браслет и разыграл целый спектакль
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35-летний житель Усть-Каменогорска, находившийся на пробационном контроле, избавился от "электронного надзирателя" на своей ноге и лишился свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.
Как сообщает пресс-служба ведомства, осужденного поставили на учет в ОСП Ульбинского района ДУИС по ВКО, где его ознакомили со всеми правилами и условиями отбывания наказания.
Сотрудники службы пробации провели с ним профилактическую беседу, предупредив о недопустимости повторных преступлений и последствиях нарушений.
"Видимо, "зов свободы" вскружил голову мужчине. Одним из вечеров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он вооружился ножом и безжалостно срезал электронный браслет.
Желая избежать ответственности за свой дерзкий поступок, мужчина решил разыграть спектакль. Он позвонил по номеру "102" и заявил о потере браслета. Расчет, вероятно, строился на том, что "нет браслета - нет и нарушения", - рассказали в ДУИС по ВКО.
Однако сотрудники службы пробации быстро вывели мужчину на чистую воду. К тому же выяснилось, что это не первое нарушение осужденного. Он систематически игнорировал порядок отбывания наказания и даже пытался ввести в заблуждение сотрудников, сообщая о несуществующем месте работы.
В итоге сотрудники службы пробации направили представление в суд о замене неотбытого срока наказания на лишение свободы.
Решением суда остаток срока мужчина проведет за решеткой. Его ждет 1 год и 7 месяцев в колонии максимальной безопасности.
"Мы рассматриваем этот случай как проявление неуважения к закону и работе службы пробации. Электронный мониторинг является эффективным инструментом контроля и помощи в социальной адаптации осужденных. Попытки его обойти лишь усугубляют положение нарушителя", - отметил начальник ОРСП ДУИС по ВКО, майор юстиции Максат Манарбеков.
Ранее стало известно, что в Усть-Каменогорске осужденный, находившийся под электронным надзором, дважды покидал установленную геозону ранним утром, чтобы съездить на свидание к девушке. За это его лишили свободы.
В Акмолинской области за незаконное снятие электронного средства слежения осужденному заменили наказание на лишение свободы. Также мужчина ввел в заблуждение инспектора службы пробации о своем трудоустройстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244729-zhitel-vko-srezal-elektronnyy-braslet-i-razygral-celyy-spektakl/