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      Разговор полицейского начальника с мошенником сняли на видео в СКО

      Опубликовано:

      Полицейский дежурит у банкомата
      Полицейский в ТРЦ. Фото: ДП СКО

      В Петропавловске за неделю сотрудники полиции и частной охраны предотвратили сразу несколько попыток хищения денег мошенниками у пенсионеров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП СКО.

      Как сообщается на официальном сайте ведомства, с начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировали более 270 интернет-мошенничеств - это около четверти всех преступлений.

      По инициативе руководства департамента полиции в Петропавловске опробовали новый алгоритм. Теперь дежурящие в торгово-развлекательных центрах сотрудники полиции и частной охраны отслеживают обстановку у банкоматов, обращая внимание на пожилых людей, которые выглядят растерянными и готовятся перевести деньги, разговаривая по телефону.

      К примеру, в одном из ТРЦ полицейский заметил 74-летнюю пенсионерку у банкомата.

      "Женщине звонили якобы из банка, сообщив об оформленном на нее кредите. Чтобы "отменить" его, требовалось перевести деньги на "зеркальный счет", - рассказали в ДП СКО.

      Оперативное вмешательство стража порядка позволило предотвратить транзакцию в 500 тысяч тенге.

      Почти одновременно другая 75-летняя женщина пыталась перевести аналогичную сумму по неизвестному номеру. Мошенник представлялся сначала сыном, а потом внуком, которому якобы срочно требовались деньги.

      Пенсионерку у банкомата заметил охранник. Он рассказал, как помог предотвратить обман.

      "Зашла пожилая женщина и подошла к банкомату. Я как раз находился на посту, слышу, она с кем-то разговаривает по телефону. Я говорю: "Женщина, вы кому деньги закидываете?" Она мне говорит: "Не знаю". Я говорю: "Как вы не знаете, вы закидываете эти деньги мошенникам, не надо так делать". Я сразу позвонил в правоохранительные органы, приехали сотрудники полиции", - рассказал охранник.

      Оперативно прибывшие полицейские помогли пенсионерке убедиться, что она разговаривает с аферистом, и спасли ее сбережения.

      В ведомстве предоставили видеозапись разговора начальника управления по противодействию киберпреступности ДП СКО с аферистом.

      "Так вам же бабушка говорила, что я ее внук", - заявил мошенник по телефону.

      На просьбу полицейского представиться, он пытался сменить тему разговора. В итоге мошенник смог назвать только якобы свое отчество.

      "Сколько вам лет? Просто бабушка сомневается, что вы именно ее внук", - пояснил полицейский.

      "Мужчина, я сейчас на вас сотрудников правоохранительных органов вызову", - заявил мошенник стражу порядка.

      "Я дожила до 75 лет и, вы знаете, меня никогда никто не обманывал до этого... Это вообще кошмар", - поделилась пенсионерка.

      В третьем случае пожилая пара едва не лишилась 6 миллионов тенге.

      "Им также сообщили о "кредите". Пенсионеры не сразу поверили полицейским - настолько убедительно работали телефонные мошенники, проинструктировав их никому не озвучивать детали", - сообщили в ведомстве.

      Супруги успели перевести 1,5 миллиона тенге. Остальные 4,5 миллиона им удалось сохранить благодаря разъяснениям полицейских.

      По всем фактам полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия.

      Как подчеркнул первый заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Аскар Мухаметкалиев, новый метод показал хорошую эффективность. Теперь планируется его усовершенствование, масштабирование и поощрение отличившихся сотрудников.

      Ранее стало известно, что жительница Шымкента потеряла 2 млн тенге из-за мошенников. Эту сумму взыскали с человека, на чей счет она перевела деньги. Он утверждал, что лишь выполнил просьбу позвонившего ему человека, но не смог подтвердить законные основания получения денег.

      А потерявшая 26 млн тенге казахстанка не смогла вернуть деньги. В ЗКО иск женщины о неосновательном обогащении по делу о покупке криптовалюты оставили без удовлетворения.

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