Менеджер банка вызвала полицию после снятия казахстанцем 6 млн тенге

В Темиртау банковский работник обратила внимание на странные ответы клиента о причине снятия денег. Бдительность менеджера помогла сохранить 6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полиция провела масштабную профилактическую работу среди сотрудников банка. Стражи порядка подробно рассказали о распространенных схемах мошенничества и научили персонал распознавать потенциальных жертв злоумышленников.

22 июля менеджер банка предотвратила крупное мошенничество благодаря своей бдительности. Она позвонила в полицию и сообщила о подозрительном мужчине, который снял в кассе 6 миллионов тенге. Ответ клиента - "для личных нужд" - показался менеджеру сомнительным, а его поведение вызвало тревогу.

На место быстро прибыли сотрудники "Киберпола" и участковый инспектор Восточного ОП Асылбек Дельманов.

Во время беседы с 50-летним жителем Темиртау выяснилось: ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником КНБ.

"Злоумышленник представился сотрудником спецслужб и сообщил, что идет операция по поимке мошенников. Он заявил, что сбережения мужчины под угрозой", - рассказали в МВД.

В разговоре мужчина упомянул, что на его счетах 6 млн тенге. По инструкции он снял деньги и собирался перевести их на якобы "безопасный" счет.

"Полиция и банковские работники проявили внимательность и предотвратили обман, защитив сбережения клиента", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Петропавловске за неделю сотрудники полиции и частной охраны предотвратили сразу несколько попыток хищения денег мошенниками у пенсионеров. Теперь они отслеживают обстановку у банкоматов, обращая внимание на растерянных людей, которые готовятся перевести деньги, разговаривая по телефону.

А в Костанае сын пенсионерки, которой позвонила телефонная мошенница, пришел проверить ситуацию в банк и там предотвратил перевод средств другим человеком этой же злоумышленнице.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.