Менеджер банка вызвала полицию после снятия казахстанцем 6 млн тенге

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия

      Менеджер банка вызвала полицию после снятия казахстанцем 6 млн тенге

      Опубликовано:

      Житель Темиртау снял деньги в банке
      Клиент банка и полицейский. Фото: polisia.kz

      В Темиртау банковский работник обратила внимание на странные ответы клиента о причине снятия денег. Бдительность менеджера помогла сохранить 6 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, полиция провела масштабную профилактическую работу среди сотрудников банка. Стражи порядка подробно рассказали о распространенных схемах мошенничества и научили персонал распознавать потенциальных жертв злоумышленников.

      22 июля менеджер банка предотвратила крупное мошенничество благодаря своей бдительности. Она позвонила в полицию и сообщила о подозрительном мужчине, который снял в кассе 6 миллионов тенге. Ответ клиента - "для личных нужд" - показался менеджеру сомнительным, а его поведение вызвало тревогу.

      На место быстро прибыли сотрудники "Киберпола" и участковый инспектор Восточного ОП Асылбек Дельманов.

      Во время беседы с 50-летним жителем Темиртау выяснилось: ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником КНБ.

      "Злоумышленник представился сотрудником спецслужб и сообщил, что идет операция по поимке мошенников. Он заявил, что сбережения мужчины под угрозой", - рассказали в МВД.

      В разговоре мужчина упомянул, что на его счетах 6 млн тенге. По инструкции он снял деньги и собирался перевести их на якобы "безопасный" счет.

      "Полиция и банковские работники проявили внимательность и предотвратили обман, защитив сбережения клиента", - отметили в ведомстве.

      Ранее стало известно, что в Петропавловске за неделю сотрудники полиции и частной охраны предотвратили сразу несколько попыток хищения денег мошенниками у пенсионеров. Теперь они отслеживают обстановку у банкоматов, обращая внимание на растерянных людей, которые готовятся перевести деньги, разговаривая по телефону.

      А в Костанае сын пенсионерки, которой позвонила телефонная мошенница, пришел проверить ситуацию в банк и там предотвратил перевод средств другим человеком этой же злоумышленнице.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.