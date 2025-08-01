Тайник нашли в Акмолинской области

Схрон с синтетическим наркотиком обнаружили полицейские в Акмолинской области. В тайнике хранилось более килограмма мефедрона, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с коллегами из ДУИС по Астане в результате успешного проведения оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяли более одного килограмма синтетического наркотика.

"Предварительно установлено, что в начале этого года иностранный гражданин сделал тайник с запрещенными веществами на территории Целиноградского района", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Схрон обнаружили наркоборцы, а экспертиза показала, что в полиэтиленовом свертке лежали 1 кг 15 гр. мефедрона.

По факту незаконного хранения наркотических средств в целях сбыта возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

К слову, сам иностранец в настоящее время содержится в следственном изоляторе Астаны по подозрению в совершении аналогичного преступления на территории столицы.

Ранее в Алматы местного жителя признали виновным в контрабанде и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Запрещенный груз в почтовой посылке прибыл под видом сыра "Cheddar" из Таиланда.

В Астане задержали горожанку, подозреваемую в хранении наркотических средств. В ее квартире изъяли более 800 гр. гашиша. 57-летняя подозреваемая призналась, что хранила наркотики для личного употребления.

Также в столице задержали мужчину, квартира которого, предположительно, была складом интернет-магазина по продаже наркотиков. Оттуда изъяли более 6 кг наркотического средства "меткатинон" (эфедрон).

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