Купили элитный дом и авто за 280 млн тенге: обыск провели в Шымкенте (видео)

В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold. Об этом заявили в Агентстве по финансовому мониторингу, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-30% от вложенной суммы на протяжении 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше тысячи вкладчиков. Ущерб составил более 500 млн тенге.

"На преступные доходы подозреваемые приобрели элитный дом и автомашину общей стоимостью 280 млн тенге, на которые с санкции суда наложен арест.

В ходе обыска изъяты 15 млн тенге наличными, а также 67 наименований золотых изделий стоимостью свыше 28 млн тенге", - рассказали в АФМ.

В ведомстве отметили, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта.

Одна из потерпевших - пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала 67 млн тенге.

"Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов - лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы", - добавили в ведомстве.

Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Что такое финансовая пирамида

Как сообщается на сайте eGov.kz, финансовая пирамида - это один из видов мошенничества, при котором доход формируется от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Особенностью финансовой пирамиды является обещание быстрых и легких денег. Они часто позиционируют себя как инвестиционное предприятие, предлагают, к примеру, приобрести акции и облигации, обещают вкладывать деньги в высокодоходное строительство, в золотодобычу или в сверхэффективное производство.

Создатели финпирамид придумывают громкие и привлекательные слоганы в рекламной кампании: интернет-компания, инновационный проект, криптовалюты, жилищные кооперативы, золото, социальные сети.

Уголовная ответственность за создание и руководство финпирамидой определяется статьей 217 Уголовного кодекса РК, а за рекламу финансовых пирамид – статьей 217-1 УК РК.

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