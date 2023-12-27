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Массовая драка у Дворца бракосочетания в Атырау попала на видео

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Массовая драка в Атырау
Драка. Кадр из видео: instagram.com/atyrauoil.official

В Сети распространяется видео массовой драки. Конфликт произошел перед зданием Дворца бракосочетания в Атырау. Инцидент прокомментировал заместитель акима региона Жасулан Бисембиев, передает NUR.KZ.

В Сети появилось видео массовой драки, произошедшей в Атырау. На кадрах запечатлен конфликт молодых людей в темное время суток.

Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев.

"В социальных сетях распространилась видеозапись потасовки перед Дворцом бракосочетания в городе Атырау. По данному факту Департаментом полиции Атырауской области начата проверка, задержаны 3 участника драки, которые были доставлены в органы полиции, личности остальных участников устанавливаются.

По информации управления здравоохранения, пострадавших и обратившихся за медицинской помощью нет", - рассказал Жасулан Бисембиев.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В начале декабря в соцсетях распространился видеоролик, на котором была запечатлена массовая драка школьников в Алматинской области. Инцидент произошел 29 ноября в Илийском районе. В ходе проверки было установлено, что между 9-классником и 10-классником возникли разногласия, которые впоследствии переросли в массовую драку.

В сентябре потасовку устроили в центре Алматы. Она попала на видео. По данному факту началось расследование по статье "Хулиганство".

Также массовую драку сняли на видео в городе Кульсары. Во время нее в ход шли и камни. Все участники были задержаны и доставлены в отдел полиции. По данному факту началось расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052877-massovaya-draka-u-dvortsa-brakosochetaniya-v-atyrau-popala-na-video/

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