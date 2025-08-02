Необычную поездку мужчины сняли на видео в Алматы

В Сети появились видеозаписи необычной поездки мужчины в Алматы - он забрался на лобовую часть "ГАЗели". Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Кадры, на которых видно, как мужчина ехал, забравшись на лобовую часть "ГАЗели", распространили в Сети.

Как сообщили в ДП Алматы, по факту инцидента сотрудники полиции незамедлительно провели проверку.

Участники были установлены и доставлены в подразделение полиции для разбирательства. В их отношении приняты меры в соответствии с законодательством.

"Мы оперативно отреагировали на ситуацию и приняли необходимые меры в рамках закона", - отметил начальник УП Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

Полиция Алматы обратилась к гражданам с призывом уважать друг друга и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Алматы устроили ночные гонки - полиция остудила "звезд" соцсетей и привлекла к ответственности за демонстративное нарушение ПДД. Как отметили стражи порядка, действия водителей нескольких авто создали реальную угрозу безопасности на дороге. Среди нарушений - резкие перестроения без сигналов, выезд на встречную полосу, пренебрежение мерами безопасности и элементарными нормами уважения к другим участникам движения. Все водители и пассажиры были установлены и доставлены в полицию.

Также в Сети появилось другое видео с грубейшими нарушениями ПДД, допущенными водителями сразу нескольких автомобилей в Алматы. На кадрах были запечатлены езда по встречной полосе, движение задним ходом, агрессивное вождение и другие опасные маневры. Виновных нашли и наказали.

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