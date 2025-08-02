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      Полиция Алматы остудила "звезд" соцсетей, снятых на видео

      Опубликовано:

      Нарушители ПДД в Алматы
      Автомобили. Кадр из видео: polisia.kz

      В Алматы устроили ночные гонки - полиция остудила "звезд" соцсетей и привлекла к ответственности за демонстративное нарушение ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

      Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в Алматы полицейские пресекли группу грубых нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями нескольких автомобилей в ночное время.

      Поводом для проверки стала видеозапись, опубликованная в социальных сетях, на которой зафиксированы опасные маневры и демонстративное игнорирование ПДД.

      "Установлено, что действия водителей создали реальную угрозу безопасности на дороге. Среди нарушений - резкие перестроения без сигналов, выезд на встречную полосу, пренебрежение мерами безопасности и элементарными нормами уважения к другим участникам движения", - рассказали в МВД.

      Все водители и пассажиры установлены и доставлены в полицию. Транспортные средства водворены на специализированную стоянку. По каждому факту проведено разбирательство, в результате которого нарушителям вменены соответствующие правонарушения с учетом всех обстоятельств.

      "Мы действуем в рамках принципа "Закон и порядок", обозначенного главой государства. Это означает неотвратимость наказания за каждое нарушение, особенно, когда оно демонстративное и представляет угрозу окружающим. Когда профилактика не помогает, мы применяем весь арсенал административного воздействия. Грубое поведение на дороге недопустимо", - подчеркнул начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

      Ранее в Сети появилось видео с грубейшими нарушениями ПДД, допущенными водителями сразу нескольких автомобилей в Алматы. На кадрах были запечатлены езда по встречной полосе, движение задним ходом, агрессивное вождение и другие опасные маневры. Виновных нашли и наказали.

      Также в Сети было опубликовано видео, как автомобиль едет по Арбату в Алматы, снятое самим нарушителем. В городском департаменте полиции сообщили, что по данному факту начата проверка. Личность нарушителя устанавливается.

      А карагандинец бросил вызов полиции и поплатился за это. Водитель выложил видео со своими нарушениями ПДД и написал: "Поймайте меня, если сможете". Полицейские отреагировали на ролик и установили личность лихача в кратчайшие сроки.

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