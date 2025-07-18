"Поймайте меня, если сможете": карагандинец бросил вызов полиции и поплатился
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Карагандинец бросил вызов полиции, но быстро был установлен и оштрафован на 118 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, карагандинский лихач поплатился за виртуальный беспредел.
Водитель выложил видео со своими нарушениями ПДД и написал: "Поймайте меня, если сможете". Полицейские отреагировали на ролик.
"Видео, демонстрирующее грубейшие нарушения правил дорожного движения, не осталось без внимания стражей порядка. В век цифровых технологий подобная беспечность недопустима!" - заявили в ДП Карагандинской области.
Полицейскими личность лихача была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 19-летний водитель Geely Coolray.
"За свои необдуманные действия юноша поплатился деньгами: в отношении него составлено четыре административных протокола. Общая сумма штрафов, наложенных на горе-водителя, составила внушительные 118 860 тенге", - отметили в ведомстве.
Здесь подчеркнули, что данный случай является ярким примером того, что виртуальная бравада может обернуться вполне реальными последствиями. В полиции говорят, что не стоит ради минутного хайпа ставить под угрозу свою жизнь и жизни окружающих.
В Астане был задержан 21-летний злостный нарушитель ПДД, который снял госномер и неоднократно совершал опасные маневры на улицах столицы, нарушая все правила. Его привлекли к ответственности сразу по 12 статьям КоАП. Автомобиль нарушителя водворили на коммунальную стоянку.
В Шымкенте водитель также управлял автомобилем с грубыми нарушениями ПДД. Нарушителя выявили и задержали. Полицейские установили, что он ранее лишался водительских прав. Его транспортное средство, незаконно переоборудованное, было водворено на штрафную стоянку .
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2266398-poymayte-menya-esli-smozhete-karagandinec-brosil-vyzov-policii-i-poplatilsya/
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