"Поймайте меня, если сможете": карагандинец бросил вызов полиции и поплатился

Карагандинец бросил вызов полиции, но быстро был установлен и оштрафован на 118 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, карагандинский лихач поплатился за виртуальный беспредел.

Водитель выложил видео со своими нарушениями ПДД и написал: "Поймайте меня, если сможете". Полицейские отреагировали на ролик.

"Видео, демонстрирующее грубейшие нарушения правил дорожного движения, не осталось без внимания стражей порядка. В век цифровых технологий подобная беспечность недопустима!" - заявили в ДП Карагандинской области.

Полицейскими личность лихача была установлена в кратчайшие сроки. Им оказался 19-летний водитель Geely Coolray.

"За свои необдуманные действия юноша поплатился деньгами: в отношении него составлено четыре административных протокола. Общая сумма штрафов, наложенных на горе-водителя, составила внушительные 118 860 тенге", - отметили в ведомстве.

Здесь подчеркнули, что данный случай является ярким примером того, что виртуальная бравада может обернуться вполне реальными последствиями. В полиции говорят, что не стоит ради минутного хайпа ставить под угрозу свою жизнь и жизни окружающих.

В Астане был задержан 21-летний злостный нарушитель ПДД, который снял госномер и неоднократно совершал опасные маневры на улицах столицы, нарушая все правила. Его привлекли к ответственности сразу по 12 статьям КоАП. Автомобиль нарушителя водворили на коммунальную стоянку.

В Шымкенте водитель также управлял автомобилем с грубыми нарушениями ПДД. Нарушителя выявили и задержали. Полицейские установили, что он ранее лишался водительских прав. Его транспортное средство, незаконно переоборудованное, было водворено на штрафную стоянку .

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