"Ударила ножницами в шею": встреча экс-супругов закончилась убийством в Акмолинской области
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Жительнице Акмолинской области вынесли приговор по делу о смерти ее экс-супруга от удара ножницами в шею. Мужчина возмутился ее звонками, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимой за причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в Жаксынском районном суде.
Выяснилось, что бывшие супруги после развода встретились в квартире мужчины, чтобы обсудить дальнейшие отношения. Он проверил сотовый телефон экс-супруги и возмутился ее звонками другому мужчине.
Согласно материалам дела, мужчина выразился в адрес бывшей жены нецензурной бранью и нанес ей телесные повреждения, ударяя подушкой и руками.
"Подсудимая из-за его оскорбительного поведения и рукоприкладства нанесла ножницами удар в шею, от которого мужчина скончался в больнице. Тем самым она причинила бывшему мужу тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности его смерть", - установил суд.
Согласно экспертизе, у женщины обнаружили кровоподтеки лица, предплечья, не повлекшие расстройства здоровья.
В ходе следствия между прокурором и подсудимой было заключено соглашение в форме сделки о признании вины. Судебное разбирательство провели в сокращенном порядке.
Женщина вину признала и раскаялась. Потерпевшая сторона приняла прощение и отказалась от иска о взыскании морального вреда.
Вина подсудимой, кроме ее признательных показаний, подтверждалась осмотром места происшествия, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, специалиста и другими материалами дела.
Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.
"При рассмотрении уголовного дела установлено, что сотрудниками полиции не применялись меры защиты прав подсудимой по ранним обращениям на противоправное поведение бывшего мужа", - отметили в суде.
Кроме того, преступление произошло в принадлежащей отделу ЖКХ квартире. Но погибший мужчина не относился к лицам, которым предоставляется жилье из жилфонда.
"Государственным жилищным фондом пользовались лица, которые не имели прав на заселение", - пояснили в суде.
В связи с выявленными нарушениями суд вынес частное постановление для принятия мер реагирования. Им суд довел до сведения прокурора района и департамента полиции об отсутствии работы по профилактике правонарушений, акима области - об отсутствии работы по целевому использованию государственного жилищного фонда.
Судебные акты пока не вступили в законную силу.
Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ранее в Шымкенте вынесли приговор мужчине, который совершил убийство бывшей девушки, после чего надругался над телом умершей, а затем вместе со знакомым избавился от него.
Также в Сети появилась информация, что в области Жетісу мужчину подозревают в избиении супруги до смерти. У погибшей осталась маленькая дочь, которой еще нет двух лет. Возбуждено уголовное дело.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2271312-udarila-nozhnicami-v-sheyu-vstrecha-eks-suprugov-zakonchilas-ubiystvom-v-akmolinskoy-oblasti/
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