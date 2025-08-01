"Ударила ножницами в шею": встреча экс-супругов закончилась убийством в Акмолинской области

Жительнице Акмолинской области вынесли приговор по делу о смерти ее экс-супруга от удара ножницами в шею. Мужчина возмутился ее звонками, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимой за причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в Жаксынском районном суде.

Выяснилось, что бывшие супруги после развода встретились в квартире мужчины, чтобы обсудить дальнейшие отношения. Он проверил сотовый телефон экс-супруги и возмутился ее звонками другому мужчине.

Согласно материалам дела, мужчина выразился в адрес бывшей жены нецензурной бранью и нанес ей телесные повреждения, ударяя подушкой и руками.

"Подсудимая из-за его оскорбительного поведения и рукоприкладства нанесла ножницами удар в шею, от которого мужчина скончался в больнице. Тем самым она причинила бывшему мужу тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности его смерть", - установил суд.

Согласно экспертизе, у женщины обнаружили кровоподтеки лица, предплечья, не повлекшие расстройства здоровья.

В ходе следствия между прокурором и подсудимой было заключено соглашение в форме сделки о признании вины. Судебное разбирательство провели в сокращенном порядке.

Женщина вину признала и раскаялась. Потерпевшая сторона приняла прощение и отказалась от иска о взыскании морального вреда.

Вина подсудимой, кроме ее признательных показаний, подтверждалась осмотром места происшествия, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, специалиста и другими материалами дела.

Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.

"При рассмотрении уголовного дела установлено, что сотрудниками полиции не применялись меры защиты прав подсудимой по ранним обращениям на противоправное поведение бывшего мужа", - отметили в суде.

Кроме того, преступление произошло в принадлежащей отделу ЖКХ квартире. Но погибший мужчина не относился к лицам, которым предоставляется жилье из жилфонда.

"Государственным жилищным фондом пользовались лица, которые не имели прав на заселение", - пояснили в суде.

В связи с выявленными нарушениями суд вынес частное постановление для принятия мер реагирования. Им суд довел до сведения прокурора района и департамента полиции об отсутствии работы по профилактике правонарушений, акима области - об отсутствии работы по целевому использованию государственного жилищного фонда.

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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