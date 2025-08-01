"Ударила ножницами в шею": встреча экс-супругов закончилась убийством в Акмолинской области

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      "Ударила ножницами в шею": встреча экс-супругов закончилась убийством в Акмолинской области

      Опубликовано:

      Рука с ножницами
      Удар ножницами. Иллюстративное фото: Andrii Atanov / Getty Images

      Жительнице Акмолинской области вынесли приговор по делу о смерти ее экс-супруга от удара ножницами в шею. Мужчина возмутился ее звонками, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

      Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимой за причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло по неосторожности смерть (ч.3 ст.106 УК), рассмотрели в Жаксынском районном суде.

      Выяснилось, что бывшие супруги после развода встретились в квартире мужчины, чтобы обсудить дальнейшие отношения. Он проверил сотовый телефон экс-супруги и возмутился ее звонками другому мужчине.

      Согласно материалам дела, мужчина выразился в адрес бывшей жены нецензурной бранью и нанес ей телесные повреждения, ударяя подушкой и руками.

      "Подсудимая из-за его оскорбительного поведения и рукоприкладства нанесла ножницами удар в шею, от которого мужчина скончался в больнице. Тем самым она причинила бывшему мужу тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности его смерть", - установил суд.

      Согласно экспертизе, у женщины обнаружили кровоподтеки лица, предплечья, не повлекшие расстройства здоровья.

      В ходе следствия между прокурором и подсудимой было заключено соглашение в форме сделки о признании вины. Судебное разбирательство провели в сокращенном порядке.

      Женщина вину признала и раскаялась. Потерпевшая сторона приняла прощение и отказалась от иска о взыскании морального вреда.

      Вина подсудимой, кроме ее признательных показаний, подтверждалась осмотром места происшествия, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертиз, специалиста и другими материалами дела.

      Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.

      "При рассмотрении уголовного дела установлено, что сотрудниками полиции не применялись меры защиты прав подсудимой по ранним обращениям на противоправное поведение бывшего мужа", - отметили в суде.

      Кроме того, преступление произошло в принадлежащей отделу ЖКХ квартире. Но погибший мужчина не относился к лицам, которым предоставляется жилье из жилфонда.

      "Государственным жилищным фондом пользовались лица, которые не имели прав на заселение", - пояснили в суде.

      В связи с выявленными нарушениями суд вынес частное постановление для принятия мер реагирования. Им суд довел до сведения прокурора района и департамента полиции об отсутствии работы по профилактике правонарушений, акима области - об отсутствии работы по целевому использованию государственного жилищного фонда.

      Судебные акты пока не вступили в законную силу.

      Отметим, что по ч.3 ст.106 УК РК умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. 

      Ранее в Шымкенте вынесли приговор мужчине, который совершил убийство бывшей девушки, после чего надругался над телом умершей, а затем вместе со знакомым избавился от него.

      Также в Сети появилась информация, что в области Жетісу мужчину подозревают в избиении супруги до смерти. У погибшей осталась маленькая дочь, которой еще нет двух лет. Возбуждено уголовное дело.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.