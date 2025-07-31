Мотоциклиста ударили ножом на АЗС в Жамбылской области: обвиняемому дали более 11 лет

Вынесен приговор обвиняемому в покушении на убийство байкера. Инцидент произошел на одной из автозаправок в Жамбылской области в апреле этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении обвиняемого в незаконном ношении холодного оружия и покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч.1 ст.287, ч.3 ст.24 - п.9 ч.2 ст.99 УК) рассмотрел специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области.

Согласно материалам дела, в апреле 2025 года подсудимый, находясь на автозаправочной станции в Меркенском районе, незаконно храня при себе холодное оружие в виде ножа, при выходе с АЗС столкнулся с потерпевшим.

"Подсудимый, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений с применением ножа с прямым преступным умыслом на убийство, подошел сзади к потерпевшему и нанес ему два ножевых непроникающих колюще-режущих ранения в спину и в правую сторону груди", - установил суд.

Находящиеся рядом лица удержали подсудимого, а потерпевшему удалось скрыться.

"Таким образом подсудимому не удалось довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам", - уточнили в суде.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями его самого, потерпевшего и свидетелей, заключениями экспертов, видеозаписью происшествия и другими вещественными доказательствами.

Прокурор просил назначить подсудимому за незаконное ношение холодного оружия штраф в размере 100 МРП, а за покушение на убийство - 15 лет лишения свободы.

Потерпевшая сторона просила суд назначить суровое наказание в виде лишения свободы и взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге и материального ущерба в размере 1,3 млн тенге.

Подсудимый, раскаиваясь, свою вину не признал. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств наличие у него несовершеннолетних детей. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда мужчину признали виновным. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим ему окончательно назначили 11 лет 3 месяца лишения свободы.

Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. тенге и материального ущерба на сумму более 1,3 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.287 УК РК незаконные ношение или сбыт холодного оружия, за исключением, когда ношение холодного оружия связано с охотничьим промыслом, а равно продажа работниками организаций торговли оружия и боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не имеющим соответствующего разрешения, наказываются штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно п.9 ч.2 ст.99 УК РК убийство, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Напомним, 14 апреля в Сети появилось видео нападения с ножом на мотоциклиста в Жамбылской области. Ситуацию тогда прокомментировал глава МВД Ержан Саденов.

"Пострадавшему иностранному гражданину полицейские оперативно помогли добраться до больницы. Ему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался, угрозы для жизни нет.

Подозреваемый задержан по "горячим следам" при попытке скрыться, водворен в ИВС. Расследование на моем личном контроле", - отметил глава ведомства.

Позже стало известно, что мотоциклисту из России, на которого напали с ножом, обеспечили охрану из сотрудников полиции.

Его адвокат утверждал, что родственники нападавшего преследовали иностранца и требовали, чтобы тот отказался от каких-либо претензий.

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