Перестрелка в Жамбылской области: подозреваемых задержали

Полицейские задержали четверых человек, которых подозревают в причастности к перестрелке в Мойынкумском районе, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

"Задержаны четверо граждан, подозреваемых в причастности к факту стрельбы, имевшему место на территории Мойынкумского района. Все задержанные являются жителями указанного района", - сообщили в полиции.

Всех задержанных водворили в изолятор временного содержания.

"С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится досудебное расследование", - добавили в ДП.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле руководства департамента.

Напомним, накануне в селе Мойынкум Жамбылской области в районную больницу были доставлены четверо мужчин с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным, их ранили из травматического оружия.

В полиции сообщали, что разыскивают подозреваемых в стрельбе.

Позже в облздраве рассказали о состоянии пострадавших. По данным медиков, двое пациентов находятся в реанимации, еще двое - в отделении общей хирургии.

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