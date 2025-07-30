"Выбросила детей из окна": появились новые подробности трагедии в Павлодаре

В ДП Павлодарской области прокомментировали трагедию, в результате которой пострадали женщина и дети. Возбуждены уголовные дела, передает NUR.KZ.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, полицией проводится расследование по факту, в результате которого пострадали женщина и двое малолетних детей.

"Установлено, что 30 июля из окна подъезда, расположенного между 4 и 5 этажами дома по улице Нурмагамбетова в Павлодаре, выпали двое малолетних детей и женщина. Пострадавшие упали на козырек, все доставлены в больницу", - рассказали в ДП региона.

Возбуждены уголовные дела по фактам покушения на убийство и самоубийство. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

По предварительным данным, женщина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении. На месте работает следственно-оперативная группа.

Также инцидент прокомментировала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева. Она на своей странице в Intagram сообщила, что пострадавшим детям 1,5 года и 5 лет.

"На момент падения рядом с пострадавшими никого не было", - заявила детский омбудсмен.

В управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии пострадавших.

По данным ведомства, несовершеннолетние были доставлены скорой помощью в приемный покой ОДБ.

Ребенок 2024 года рождения доставлен в состоянии клинической смерти, в приемном покое проведены реанимационные мероприятия, госпитализирован в реанимационное отделение. Состояние крайне тяжелое за счет травматического шока 3 степени, по уровню сознания - кома 3, обширная черепно-мозговая травма, множественное повреждение костей свода черепа, ушиб головного мозга, контузии внутренних органов.

Ребенок 2017 года рождения: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, повреждение внутренних органов. Состояние тяжелое. Госпитализирован в реанимационное отделение ПОДБ.

Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.

Женщина 1991 года рождения: состояние тяжелое, в сознании. ЗЧМТ, переломы верхних и нижних конечностей. В отделении реанимации, проводится интенсивная терапия.

Напомним, ранее в управлении здравоохранения сообщили, что сегодня в 13.00 в "скорую" вызов поступил от прохожего. Повод - в одном из домов по улице Нурмагамбетова женщина выбросила из окна пятого этажа двоих детей, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

На место по первой категории срочности были направлены три бригады скорой помощи. Доезд бригад составил 6 минут. Двоих детей в тяжелом состоянии доставили в детскую областную больницу. Женщину в тяжелом состоянии доставили в Павлодарскую городскую больницу №1.

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