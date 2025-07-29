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      Продавали права за 150-400 тыс. тенге: 15 человек проходят по громкому делу в Шымкенте

      Опубликовано:

      Сотрудников ЦОНа задержали в Шымкенте
      Задержание в ЦОНе в Шымкенте. Кадр из видео: t.me/afm_rk

      В Шымкенте завершили расследование по делу о незаконном оформлении водительских удостоверений в спецЦОНе без прохождения обязательных экзаменов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

      Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, доход предполагаемой преступной группы составил более 150 миллионов тенге.

      По делу проходят 15 обвиняемых. Расследование завершено. Материалы направили в суд.

      Напомним, ранее в АФМ заявили, что в Шымкенте пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, которая на системной основе за деньги выдавала водительские удостоверения.

      По данным ведомства, в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем спецЦОНа №2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления прав в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов. Их "услуги" стоили от 150 до 400 тыс. тенге.

      В результате как минимум 500 человек незаконно получили водительские удостоверения.

      В мае 2025 года сообщалось, что с санкции суда арестованы 12 человек.

      В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей.

      Позже в НАО "ГК "Правительство для граждан" прокомментировали информацию о пресечении в Шымкенте деятельности предполагаемой ОПГ, занимавшейся незаконной продажей водительских удостоверений.

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