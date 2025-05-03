Задержания из-за продажи водительских прав прокомментировали в "Правительстве для граждан"
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В НАО "ГК "Правительство для граждан" прокомментировали информацию о пресечении в Шымкенте деятельности предполагаемой ОПГ, занимавшейся незаконной продажей водительских удостоверений, передает NUR.KZ.
В "Правительстве для граждан" отметили, что данная схема была выявлена правоохранительными органами совместно с госкорпорацией.
"На сегодняшний день филиал "Правительство для граждан" по Шымкенту оказывает полное содействие департаменту по финансовому мониторингу.
Отметим, что госкорпорация придерживается политики нулевой терпимости к коррупции. Одним из приоритетов нашей деятельности является обеспечение прозрачности и соблюдение принципов добропорядочности на всех уровнях.
На сегодняшний за первый квартал на рассмотрение в компетентные органы направлено 23 материала. Нами будет продолжена активная работа по противодействию коррупции", - отметили в НАО.
Напомним, ранее в АФМ заявили, что в Шымкенте пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, которая на системной основе за деньги выдавала водительские удостоверения.
По данным ведомства, в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем спецЦОНа №2 НАО "Правительство для граждан" организовали незаконную схему оформления прав в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов. Их "услуги" стоили от 150 до 400 тыс. тенге.
В результате как минимум 500 человек незаконно получили водительские удостоверения.
С санкции суда 12 человек арестованы.
В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241624-zaderzhaniya-iz-za-prodazhi-voditelskih-prav-prokommentirovali-v-pravitelstve-dlya-grazhdan/