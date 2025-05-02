Продавали права за 150-400 тыс. тенге: 12 человек задержали в Шымкенте (видео)

Департаментом АФМ по Шымкенту при координации прокуратуры пресечена деятельность предполагаемой ОПГ, которая на системной основе за денежное вознаграждение обеспечивала выдачу водительских удостоверений, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

"Расследованием установлено, что в период с 2023-2024 годы должностные лица во главе с руководителем специализированного центра обслуживания населения №2 НАО "Правительство для граждан" Мурашимовым Ж.Р. организовали незаконную схему оформления водительских удостоверений в обход процедур сдачи теоретических и практических экзаменов", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, за оказание данных "услуг" взималось вознаграждение в размере от 150 до 400 тыс. тенге.

В результате как минимум 500 человек незаконно получили водительские удостоверения.

В целях конфискации наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 200 млн тенге: 2 частных дома, 2 квартиры, 2 земельных участка, 10 автомобилей.

"С санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит", - пояснили в АФМ.

В ведомстве подчеркнули, что выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности. Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в Шымкенте: их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.

В прошлом году Антикоррупционной службой в Алматы было начато досудебное расследование в отношении замруководителя спецотдела филиала "Госкорпорация "Правительство для граждан". Его заподозрили в завладении мошенническим путем денежных средств в сумме 930 тыс. тенге от местного предпринимателя под предлогом беспрепятственного приема документов и допуска к сдаче экзаменов курсантов автошколы для получения водительских удостоверений.

А в Карагандинской области были выявлены факты незаконной первичной регистрации грузового транспорта, в результате чего в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге.