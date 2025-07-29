Спецоперация в ЗКО: задержаны 4 человека (видео)

В ЗКО задержали подозреваемых в серийных кражах скота с вольного выпаса. Материальный ущерб владельцам животных составил около 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления криминальной полиции ДП Западно-Казахстанской области совместно с полицейскими Бокейординского и Таскалинского районов задержали четырех подозреваемых в серийных кражах крупного рогатого скота.

"С ноября 2024 года по июнь этого года группа лиц занималась хищением скота с вольного выпаса на территории Бокейординского района. Всего злоумышленники похитили 49 голов КРС, причинив владельцам материальный ущерб на сумму около 20 млн тенге", - рассказали в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Двух фигурантов водворили в изолятор временного содержания.

"В ходе следствия также установлена их причастность к еще трем аналогичным эпизодам. В настоящее время проводится проверка на предмет их возможной причастности к другим фактам краж скота на территории региона", - отметили в ведомстве.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В июне сотрудники управления криминальной полиции Департамента полиции области Жетісу задержали подозреваемых в серии краж скота. Общая сумма ущерба превысила 9,5 млн тенге. Они были заключены под стражу.

В Алматинской области задержали группу лиц, подозреваемых в серии скотокрадств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители остановили две автомашины, в багажных отсеках которых находились семь похищенных МРС. На месте задержаны трое мужчин в возрасте от 28 до 34 лет. Также выяснилось, что подозреваемые причастны к 15 другим эпизодам краж скота. Сумма ущерба превысила 20 млн тенге. Часть похищенных животных вернули законным владельцам.

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