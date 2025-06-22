Ущерб на миллионы: задержание предполагаемых скотокрадов попало на видео в Жетiсу

Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции области Жетісу задержали подозреваемых в серии краж скота. Кадры задержания показали в МВД, передает NUR.KZ.

По данным портала МВД Polisia.kz, с пастбища в Муканшинском сельском округе неизвестные похитили 9 голов крупного рогатого скота. Ущерб составил около 2,5 млн тенге.

Спустя несколько дней злоумышленники угнали еще 14 голов скота с окраины сельского округа поселка Алгабас. Потери превысили 7 млн тенге.

"В ходе оперативных мероприятий в Талдыкоргане, Коксуском районе и Алматинской области задержаны двое жителей Коксуского района, им 51 и 37 лет. Они заключены под стражу", - сообщили в МВД.

Отметим, согласно статье 188-1 УК РК, скотокрадство, то есть тайное хищение чужого скота, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В ноябре прошлого года мы писали, что жители Жарминского района говорят, с их пастбищ стали пропадать уже целые стада коров и табуны лошадей. Стражи порядка заявили, что на территории района действует ОПГ.