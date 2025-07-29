"Тренеры по рукопашному бою" устроили беспредел на базе отдыха в Акмолинской области

В Сети появилась информация о том, что на одной из баз отдыха в Акмолинской области тренеры Федерации рукопашного боя пугали других посетителей и конфликтовали с полицией, передает NUR.KZ.

Видео с участием полицейских и гостей, снятое работниками базы отдыха, опубликовал Instagram-паблик anticor_media_center.

"Люди, представившиеся тренерами по рукопашному бою Федерации Акмолинской области, выпивали, ломились в чужие номера, пугали женщин и детей, орали и матерились на всю округу в полночь, и, как вишенка на этом "спортивном" торте, встряли в конфликт с полицией.

Администратору пришлось вызвать наряд. Но даже приезд сотрудников не остановил гостей - напротив, те вели себя вызывающе, давая понять, что им все можно и никто не указ. Ни люди. Ни закон. Ни форма", - говорится в посте.

В публикации отмечается, что один из тренеров держался с полицейскими особенно дерзко. На видео он предлагал им подраться.

"Даже телки, никто на меня не напишет, понимаешь?.. Забудьте все (...) Давай, подеремся! Сейчас будем драться, братан. Сейчас я тебе "нагазую", - звучат на видео слова задержанного. Отметим, что он использовал много нецензурной лексики.

В посте сообщается, что якобы отдохнули тренеры за счет средств бюджета Акмолинской области, которые пошли на аренду коттеджа.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области рассказали, что инцидент произошел 17 июля на одной из зон отдыха Зерендинского района.

В отношении нарушителя сотрудники полиции составили материалы по трем статьям КоАП РК. Решением Зерендинского районного суда ему назначено наказание в виде административного ареста.

Ранее стало известно, что на одной из баз отдыха в Актау голый мужчина забрался в спальню к двум девочкам 8 и 10 лет. Он, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские в отношении мужчины составили административный протокол о мелком хулиганстве.

В Алматы у одного из ресторанов задержали шестерых мужчин, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и оказали сопротивление полиции. Для реагирования на вызов направили несколько патрульных экипажей.

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