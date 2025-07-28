Оборот превысил 1,7 млрд тенге: задержания, связанные с сексуальной эксплуатацией, провели в Казахстане

Деятельность преступных групп, подозреваемых в торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, пресекли в столице и на севере страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате совместных оперативных действий подразделений по борьбе с организованной преступностью и органов прокуратуры Астаны и Северо-Казахстанской области на территории Республики Казахстан пресечена деятельность двух преступных групп, подозреваемых в торговле людьми.

"Преступники использовали интернет-ресурсы для систематического продвижения незаконной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией и ее рекламой. Их действия носили организованный характер и были направлены на получение многомиллионных доходов", - рассказали в МВД.

По предварительным данным, ежедневный доход группы составлял до 1,5 млн тенге, а общий оборот денежных средств с начала 2024 года превысил 1,7 млрд тенге.

"Это свидетельствует о масштабности и высокой степени организованности преступной сети", - отметили в ведомстве.

В ходе проведенных обысков изъяли деньги, банковские карты, автомобили, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители информации.

В отношении основных фигурантов и их сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебные расследования ведутся по статьям Уголовного кодекса за преступления, связанные с торговлей людьми, а также созданием и участием в организованной преступной группе. Задержанным грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в Астане жители сняли на видео объявление об интимных услугах, и оно разлетелось по Казнету. На кадрах видно, что перечень секс-услуг дополнен указанием цен в долларах. Полиция начала проверку.

В марте в Казахстане провели широкомасштабную операцию "STOP-трафик". За три дня мероприятия полицейские выявили 40 преступлений, связанных с торговлей людьми, вовлечением в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних, содержанием притонов и сводничеством.

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