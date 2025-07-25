Сельский аким в Акмолинской области лишился должности после участия в пьяной драке

В Акмолинской области сняли с должности акима сельского округа, который участвовал в пьяном конфликте и нанес противнику телесные повреждения, передает NUR.KZ на прокуратуру региона.

По данным прокуратуры Акмолинской области, в Целиноградском районе был установлен факт совершения действия, дискредитирующего государственную службу должностным лицом.

"Установлено, что в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения между несколькими лицами произошел конфликт, в результате которого участники нанесли друг другу телесные повреждения. По данному факту начато досудебное расследование, которое было прекращено за примирением сторон.

На основании акта прокуратуры района решением совета по этике уполномоченного органа по делам государственной службы за дисциплинарный проступок аким сельского округа Кабанбай батыра был уволен", - рассказали в прокуратуре.

В июле прошлого года в Акмолинской области в акимате района после словесного конфликта произошла драка между заместителем акима района и руководителем аппарата.

Ранее мы писали, что сотрудника акимата Сатпаева уволили после перевода на свои счета 16 млн тенге.

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