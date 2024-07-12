Замакима и руководитель аппарата подрались в акимате в Акмолинской области

В Акмолинской области в акимате района после словесного конфликта произошла драка между заместителем акима района и руководителем аппарата, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дела об административном правонарушении в отношении заместителя акима района и руководителя аппарата за умышленное причинение легкого вреда здоровью друг другу рассмотрели в Шортандинском районном суде Акмолинской области.

"В мае 2024 года подсудимые, находясь в здании акимата на рабочем месте, устроили словесный конфликт, перешедший в драку между собой. Согласно заключению эксперта, они причинили друг другу легкий вред здоровью", - установил суд.

В суде участники конфликта вину не признали.

Постановлением суда заместитель акима района и руководитель аппарата были признаны виновными в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.73-1 КоАП РК.

На каждого из них наложены административные взыскания в виде штрафа в размере 55 380 тенге.

Постановления суда пока не вступили в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.73-1 КоАП РК умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, влечет штраф в размере 15 МРП (55 380 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее в Атырау вынесли приговор экс-акиму Макатского района Ринату Ибрагимову, которого обвиняли в избиении бывшей жены. За причинение средней тяжести вреда здоровью женщины, находящейся от него в материальной или иной зависимости, ему назначили 2 года ограничения свободы.