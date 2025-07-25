Штрафы за незаконное использование беспилотников хотят увеличить в Казахстане

Правоохранительные органы Казахстана ведут работу по ужесточению административной и уголовной ответственности за незаконное использование БПЛА, передает NUR.KZ

В прошлом месяце депутат мажилиса Елнур Бейсенбаев направил запрос по поводу использования беспилотных летательных аппаратов в Казахстане. Тогда он предложил на законном уровне регулировать правила использования дронов.

"Есть угроза, что такие технологии могут выйти за рамки мирных мероприятий и стать инструментом в руках преступников. Представим любое массовое шоу, концерт, футбольный матч, где над толпой зависает якобы "игрушечный"дрон, но внутри него таится опасность!

В таких условиях эвакуация тысяч зрителей практически невозможна, а последствия могут быть необратимыми. В связи с этим назрела острая необходимость в более строгом регулировании производства, хранения и использования дронов с системой лицензирования и учета", - писал депутат.

Он предложил ряд мер, в том числе ввести лицензирование производителей беспилотников с обязательной уникальной маркировкой ключевых узлов. Кроме того, Бейсенбаев предложил ужесточить административную и уголовную ответственность за нелегальную сборку и применение дронов в качестве оружия, особенно на массовых мероприятиях.

Ответ Олжаса Бектенова

В ответе на запрос премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что сейчас в стране ведется работа по решению вопроса маркировки БПЛА при ввозе на территорию Казахстана. Он отметил, что в стране запланирована разработка единых технических требований к маркировке беспилотников.

"Касательно ужесточения ответственности за нелегальную сборку и применение БПЛА в качестве оружия: в настоящее время правоохранительными органами с участием специальных и иных заинтересованных государственных органов вырабатываются меры по ужесточению административной и уголовной ответственности за нелегальную сборку и применение БПЛА в качестве оружия", - сказано в ответе на запрос.

Штрафы за незаконное использование БПЛА в Казахстане

В ответе на запрос также указано, что за неправомерное использование БПЛА, которое приводит к нарушениям порядка использования воздушного пространства, предусмотрена ответственность в виде штрафа.

Физическим лицам грозит штраф в 10 МРП (более 39 тыс. тенге), а юридическим - 20 (более 78 тыс.).

Ранее мы писали, что депутат Бейсенбаев заявил, что с развитием ИИ любой дрон можно использовать для преступных действий, и предложил лицензировать все подобные аппараты.

Напомним, до этого представитель МИД РК прокомментировал заявление МИД РФ о том, что 19-20 июня через воздушное пространство Казахстана пролетали десятки беспилотников.

Ранее в МИД России заявили, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов над территорией Западно-Казахстанской области. В России заявили, что речь идет об украинских БПЛА с "целью захода на территорию РФ".

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