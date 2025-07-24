Казахстанцев наказали за повтор популярного тренда из TikTok

В области Абай наказали нарушителей ПДД, стремившихся набрать просмотры в TikTok. Они повторили популярный тренд во время движения авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в области Абай 27-летняя девушка и 31-летний водитель, пренебрегая правилами дорожного движения, с целью повторения популярного тренда из TikTok выполнили опасные действия во время движения авто.

"Видеозапись с нарушением была размещена в социальных сетях для привлечения просмотров и набора лайков", - отметили в ДП области Абай.

Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей и приняли в отношении них соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с казахстанкой, недавно вернувшейся из Китая. Поводом послужили видеоролики с ее участием, которые вызвали широкий общественный резонанс.

А в области Абай привлекли к ответственности водителя, который нарушал ПДД ради популярности в соцсетях. Он специально записывал видео, как превышает скорость, выезжает на встречную полосу, проезжает на красный, маневрирует без правил, игнорирует ремень безопасности и пользуется телефоном за рулем.

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