Житель Семея решил "похайпиться" в TikTok и был наказан
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В области Абай привлекли к ответственности водитель, который нарушал правила дорожного движения ради хайпа в соцсетях, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Как рассказали в полиции, 22-летний водитель Toyota Camry 55 из Семея специально записывал видео, как превышает скорость, выезжает на встречную полосу, проезжает на красный, маневрирует без правил, игнорирует ремень безопасности и пользуется телефоном за рулем. Все свои видео со "смелыми поступками" мужчина выкладывал в соцсети
Более того, как выяснили полицейские, на его авто не было переднего номера, а вместо этого — установлены запрещенные световые приборы.
По всем фактам нарушений в отношении водителя составлены административные протоколы. По ряду нарушений - материал будет направлен в суд. Ему грозит лишение права управления транспортными средствами, а также крупный штраф.
"Полиция напоминает: дороги — не место для лайков. Нарушения ПДД ради популярности в социальных сетях не только недопустимы, но и опасны для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Подобные действия будут пресекаться в строгом соответствии с законодательством", - предупредили в полиции.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2267088-zhitel-semeya-reshil-pohaypitsya-v-tiktok-i-byl-nakazan/
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