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    Происшествия

      Павлодарец попал под статью после поездки на авто по личным делам

      Опубликовано:

      Водитель
      Мужчина за рулем. Иллюстративное фото: JeKh / Getty Images

      В Павлодарской области мужчина ранним утром обнаружил незапертый автомобиль с оставленными ключами и уехал на нем по своим делам, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

      Как сообщает пресс-служба ведомства, в текущем году на территории Павлодарской области зафиксировали 19 угонов автотранспортных средств, все они раскрыты.

      "Основной причиной является беспечность самих владельцев. Так, в 11 случаях владельцы оставляли ключи в салоне автомашины, при этом двери авто были незапертыми", - отметили в ДП Павлодарской области.

      В 7 случаях машины угоняли знакомые владельцев, которые без спроса брали авто в ходе распития алкогольных напитков или совместной работы. Один угон совершили, разбив окно, при этом ключи находились в замке зажигания.

      К примеру, молодой человек в 5 утра, проходя мимо частного дома, увидел припаркованную машину, ключи находились в замке зажигания. Дернув водительскую дверь, он убедился, что авто не заперто и сел в него.

      Парень доехал до пункта своего назначения, бросил автомашину и ушел по своим личным делам. Позже его задержали. Автомашину вернули владельцу, а молодой человек предстанет перед судом.

      "Даже кратковременное отсутствие не должно становиться поводом для беспечности. Регулярно проверяйте исправность замков, окон и сигнализации. Соблюдение простых правил поможет сохранить ваше имущество и предотвратить противоправные действия", - предупредили в ведомстве.

      Ранее в Северо-Казахстанской области раскрыли угон автомобиля "по горячим следам" - уведомление о превышении скорости позволило установить движение пропавшей машины, а в рамках плана перехвата выставили стационарные посты.

      В Алматы с территории парковки у жилого дома угнали автомобиль. По информации МВД, на машину установили подложные госномера и вывезли ее в Алматинскую область, где спрятали в одном из частных домов. Полицейские задержали двоих подозреваемых.

      А в Астане задержали двоих мужчин, которых подозревают в том, что они обманным путем завладели мопедом подростка - инициировали покупку транспортного средства.

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