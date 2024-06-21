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"Угоняли мопеды по ночам": в Алматы задержаны трое подозреваемых в краже

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

Трое жителей Алматы задержаны по подозрению в угоне мопедов из дворов. В полиции считают, что они причастны к четырем кражам двухколесного транспорта, передает МВД.

Сообщение о задержании угонщиков появилось на ведомственном сайте Министерства внутренних дел РК. Как сообщает полиция, установлена их причастность к четырем кражам чужого имущества.

"Подозреваемые, с целью незаконного обогащения, в ночное время во дворах многоквартирных домов "вычисляли" оставшиеся без присмотра транспортные средства, похищали и прятали, планируя позже перепродать. Однако планы потерпели фиаско: они задержаны, вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. В настоящее время личность фигурантов проверяется на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям", — сообщил начальник управления полиции Ауэзовскго района Улан Абулхайыр.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в полиции.

В сообщении отмечается, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 УПК РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, в мае в Алматы также задержали подозреваемых в угоне мопедов: по версии полиции, шестеро молодых людей орудовали в составе двух групп.

Также мы писали о случае в Шымкенте: там оригинальным образом украли скутер - неизвестные унесли транспортное средство прямо на руках. Подозреваемых задержали. По факту было начато досудебное расследование.

В этом же мегаполисе парни помогли незнакомцу и оказались втянуты в криминальную историю с кражей скутера. Выяснилось, что злоумышленник попросил прохожих помочь подтолкнуть и вытащить на дорогу "свой сломавшийся" мопед. Далее он его сам протащил до дома, расположенного в двух километрах от места хищения.

Как обезопасить мопед от угона

Полиция рекомендует обезопасить свой двухколесный транспорт от хищения:

  • не оставляйте его без присмотра в подъездах и на входных группах;
  • паркуйте велосипеды, мопеды, самокаты на парковках, а также в местах, оборудованных видеокамерами, с использованием противоугонных устройств;
  • в случае кражи незамедлительно сообщите об этом в полицию. При этом нужно подготовить информацию о похищенном имуществе: документы, назвать марку, цвет, приложить фотографии, указать серийные либо иные номерные обозначения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2121558-ugonyali-mopedy-po-nocham-v-almaty-zaderzhany-troe-podozrevaemyh-v-krazhe/

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